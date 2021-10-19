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يتمتع حاليا قطاع غزة بحالة من التهدئة بسبب وقف إطلاق النار بين حركة «حماس» والجانب الإسرائيلي، بعد رعاية مصر لقرار وقف إطلاق النار بين الجانبين عقب الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع في شهر مايو الماضي، ولم تغفل مصر يوما عن القضية الفلسطينية ورعاية الشعب الفلسطيني حيث تعتبر أن فلسطين جزء من الأمن القومي المصري، وتواصل القاهرة دورها في التهدئة وظهر ذلك من خلال عقد لقاءات مع أعضاء حركة حماس في القاهرة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أطلق صفارات إنذار بالخطأ بالمناطق الحدودية مع قطاع غزة، فيما ‏قرر إعادة فتح الطرقات والمواقع المحاذية للسياج الأمني مع غزة والتي تم إغلاقها في وقت سابق اليوم.

من جانبه قال المحلل السياسي الفلسطيني، أستاذ الدكتور إيراهيم إبراش، إن ما يشهده قطاع غزة الأن من تهدئة بسبب وقف إطلاق النار، برعاية مصر، مؤكدا أن دور مصر القومي والأمني وموقعها الجغرافي، بالنسبة لفلسطين، فضلا عن استعادة القاهرة دورها الإقليمي والقومي في السنوات القليلة الماضية يبرهن على قوتها تجاه القضية الفلسطينية، التي تمثل اهتماما محوريا لدى مصر حكومة وشعبا.

ولفت إبراش في تصريحات لـ «المصرى اليوم»، إلى أن حركة «حماس» ضيعت الكثير من السنوات عندما راهنت على أطراف أخرى ومنها تركيا وقطر، ظنا أنهما قادرين على اتخاذ خطوات كبيرة في هذا الصدد، لكن ما تفعله مصر لا يمكن لأى طرف أخر إنجازه، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف المحلل الفلسطيني، ننتظر توقيع اتفاق «هدنة»، حيث جرت قبل ذلك في أعوام 2012 و2014، وتم اختراقها من الجانب الإسرائيلي، مطالبا الكشف عن العناصر الأساسية للهدنة من حيث الشكل والصفة، فهي ليست مجرد مرتبطة بوقف إطلاق النار، بل اتفاقية تتضمن الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار وتبادل الأسرى وقضايا أخرى.

وأضاف السياسي الفلسطيني إنه إذا راهن البعض في السنوات الماضية أنه سيكون هناك وسيط بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، غير القاهرة فقد أصابه الخطأ الجسيم، فمصر هي الطرف الوحيد واللاعب الرئيسي في الملف الفلسطيني ككل سواء من حيث المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية أو ملف التسوية والأسرى والهدنة، ولا يمكن تجاوز دور مصر بأي حال من الأحوال وفى أي وقت.

وعقب وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، أشادت دول العالم بدور مصر، وفى مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية والإفريقية والآسيوية، والمنظمات الدولية، ولا يزال الجميع يراهن على دور مصر مستقبلا.

من ناحيته أشاد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عطية جوابرة، بالدور المصري تجاه القضية الفلسطينية على مر التاريخ ومؤخرا في إتمام التهدئة بين حركة «حماس» وإسرائيل، حيث ظهرت للعالم مدى قوتها في وقف إطلاق النار من أجل حماية أبناء قطاع غزة، الذين تعرضوا للقصف على مدار أيام وتسبب ذلك في استشهاد الأبرياء وهدم المنازل.