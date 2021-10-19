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أمام خادم الحرمين الشريفين.. وزير الصحة يؤدي القسم عبر الاتصال المرئي

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الملك عبّر عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه

أمام خادم الحرمين الشريفين.. وزير الصحة يؤدي القسم عبر الاتصال المرئي

تشرّف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، عبر الاتصال المرئي؛ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرًا للصحة، قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه.

أمام خادم الحرمين الشريفين.. وزير الصحة يؤدي القسم عبر الاتصال المرئي

أمام خادم الحرمين الشريفين.. وزير الصحة يؤدي القسم عبر الاتصال المرئي

أمام خادم الحرمين الشريفين.. وزير الصحة يؤدي القسم عبر الاتصال المرئي

أمام خادم الحرمين الشريفين.. وزير الصحة يؤدي القسم عبر الاتصال المرئي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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