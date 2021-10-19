أخبار عاجلة

ديربي تركيا .. جالاتا سراي يخسر ومصطفى محمد يهدر ركلة جزاء -
رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المؤتمر الدولي للابتكارات الطبية والتمريضية (صور) -
«قومى المرأة» يتحدث عن دور مصر فى احتضان اللاجئات بمعرض أكسبو بدبى -
رئيس جامعة بني سويف: تجديد شهادة الآيزو 9001 في نظم إدارة الجودة -
برلماني عن إلغاء مد الطوارئ: قرار حكيم في صالح الاستثمار -
«المصريين الأحرار»: إلغاء حالة الطوارئ نتيجة جهود وتضحيات أبطال ورؤية قائد -
بدأها عبدالناصر وأنهاها السيسي.. حكاية حالة الطوارئ في 65 سنة (تسلسل زمني) -
حزب «العدل»: إلغاء الطوارئ لحظة تاريخيه لتحقيق الامن والاستقرار -
السفير الباباوي بمصر يحي الذكرى 79 لشهداء الحرب العالمية الثانية بالعلمين (صور) -
حاكم دبي: سنتوجه إلى كوكب الزهرة ولن يقف طموحنا عند أي سقف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الملوان" الخيري يطلق مبادرة "إيواء" لتأمين وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة

Print
تهدف لمساعدة المستفيد في التخلص من عناء الإيجار وتوفير منزل مناسب

أطلق وقف "الملوان" الخيري مبادرة "إيواء" لتأمين منازل للمستفيدين من خلال تأمين وحدات سكنية جاهزة لكل أسرة مستهدفة، والتي بدأت بتاريخ 9 من ذي الحجة 1442هـ.

جاء ذلك من خلال تأمين منازل جاهزة وقفية للأسر الأشد حاجة في القرى والهجر النائية لتأمين حياة كريمة.

وتهدف المبادرة إلى تأمين منازل جاهزة، وضمان استدامتها للأسر المستهدفة، واكتفاء المستفيد من عناء الإيجار وتوفير منزل دائم مناسب له ولأسرته، والمحافظة على خصائص ومزايا المنازل الجاهزة التي تشيدها المؤسسة من خلال إدارتها وصيانتها بفاعلية.

والفئات المستفيدة هي الأسر الأشد حاجة "الأيتام - الأسر ذات الدخل المحدود – أرامل - مطلقات".

وعبر أربع مراحل استفادت عشر أسر من مبادرة "إيواء" شملت أربع مناطق:

المرحلة الأولى: "أسرتان" - من مستفيدي جمعية البر الخيرية في الحكامية - جازان.

المرحلة الثانية: "ثلاث أسر" من مستفيدي الجمعيات الخيرية من شمال المملكة.

المرحلة الثالثة: "ثلاث أسر" من مستفيدي الجمعيات الخيرية غرب المملكة.

المرحلة الرابعة: "أسرتان" من مستفيدي الجمعيات الخيرية شرق المملكة.

وتقدر التكلفة التقريبية للمشروع بـ770 ألف ريال سعودي، مع تأمين الأجهزة الكهربائية لكل أسرة مستفيدة لكل منزل في المشروع.

ويطمح وقف "الملوان" الخيري من خلال هذه المبادرة في الوصول إلى مخرجات تساعد الأسر المستفيدة من:

1. تأمين وحدات سكنية دائمة مناسبة للمستفيدين.

2. الحفاظ على أفراد الأسرة من عواقب الوضع الاجتماعي المنحدر.

3. تحقيق التنمية المستدامة؛ وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، من خلال تأمين الوحدات السكنية الوقفية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اختتام فعاليات منتدى الأسرة السعودية 2021 تحت رعاية وزير التنمية البشرية

اختتام فعاليات منتدى الأسرة السعودية 2021 تحت رعاية وزير التنمية البشرية

"الغيثي" يقدم دعمًا ماليًا لمركز الملك سلمان لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة

"الغيثي" يقدم دعمًا ماليًا لمركز الملك سلمان لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة

"الغامدي": ممارسات وتلاعب يقوم بها البعض عند فحص المخدرات.. و"الجنائية" تكشفها

"الغامدي": ممارسات وتلاعب يقوم بها البعض عند فحص المخدرات.. و"الجنائية" تكشفها

بالفيديو.. مسن "ألباني": حججتُ عام 2002 وأمنيتي أن أكرر الحج نيابة عن زوجتي المتوفاة

بالفيديو.. مسن "ألباني": حججتُ عام 2002 وأمنيتي أن أكرر الحج نيابة عن زوجتي المتوفاة