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«النواب» يوافق على اتفاقية مصرية كندية لدعم المرأة «لريادة الأعمال»

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«النواب» يوافق على اتفاقية مصرية كندية لدعم المرأة «لريادة الأعمال» «النواب» يوافق على اتفاقية مصرية كندية لدعم المرأة «لريادة الأعمال»

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وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال.

ويهدف مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر إلى إمداد النساء والفتيات في عمر المراهقة بمفاهيم واضحة عن حقوقهن الاقتصادية وآليات تنمية الاقتصاديات الذاتية وكذا زيادة قدرتهن على اتخاذ خيارات فعالة.

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج ثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية.

ويسهدف الاتفاق إلى توفير التغطية الصحية لمواطني مصر، بعدما، أطلقت برنامجاً إصلاحياً لتحديث القطاع الصحي والاجتماعي، ولذك فأن الاتفاق هدفه دعم تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، ودعم الاستدامة المالية بنظام التأمين الصحي الشامل.

المصرى اليوم

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