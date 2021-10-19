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وزير الإعلام الفلسطيني يلتقي برئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية

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وزير الإعلام الفلسطيني يلتقي برئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية وزير الإعلام الفلسطيني يلتقي برئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية

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على هامش افتتاح الدورة 21 للمـهـرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، بمدينة الثقافة في العاصمة التونسية والتي تنطلق اليوم الثلاثاء 19 إلى 22 أكتوبر الجاري. التقى الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية مع وزير الإعلام الفلسطيني أحمد عساف.

وتناول اللقاء سبل دعم وتعزيز التعاون الإعلامي والبرامجي بين وزارة الاعلام الفلسطينية واتحاد الإذاعات الإسلامية.

كما تناول اللقاء عقد اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لإنتاج وتبادل البرامج الإذاعية والتليفزيونية ودعم القضية الفلسطينية، وتجديد الخطاب الدينى، وإبراز الصورة الصادقة الوسطية للدين الإسلامي.

ومن الجدير بالذكر أن اتحاد الاذاعات الاسلامية يقدم جوائز بـ10 آلاف دولار بالمـهـرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس، وتقدم الجوائز في المجالات الآتية: الإذاعة «مسابقة الدراما الاجتماعية»، وجائزة المرأة «نماذج قيادية».

مجال التليفزيون: جائزة «المسلسلات الاجتماعية»، وجائزة «البرامج والوثائق الخاصة بالقضية الفلسطينية».

كما يقدم الاتحاد جائزة في المسابقات البرامجية الموازية «جائزة ومضات التوعية العامة».

المصرى اليوم

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