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محافظ المنوفية يحيل وقائع تلاعب في شهادات غرامات التصالح بالباجور للنيابة العامة

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محافظ المنوفية يحيل وقائع تلاعب في شهادات غرامات التصالح بالباجور للنيابة العامة محافظ المنوفية يحيل وقائع تلاعب في شهادات غرامات التصالح بالباجور للنيابة العامة

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أحال اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية للنيابة العامة وقائع تلاعب في المطالبات والشهادات الرسمية الصادرة من القلم الجنائي لمحكمة شبين الكوم الإبتدائية والخاصة بغرامات التصالح في مخالفات البناء والمقدمة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور من المواطنين المحرر بشأنهم تلك الشهادات، وما اتضح للوحدة المحلية لدى الاستعلام من القلم الجنائى عدم صحة ما ورد بتلك الشهادات والتلاعب بالحذف والإضافة والتعديل في مضمونها فيما يخص المبالغ المدفوعة بمعرفة هؤلاء المواطنين، جاء ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة بشأن ما ورد بمذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المدينة لملف التصالح لفحص إنهاء طلبات التصالح لعدد من المواطنين، وتبين وجود شبهة تلاعب في بعض المطالبات والشهادات الخاصة بغرامات التصالح بمعرفة المواطنين بنواحي (بى العرب- كفر الخضرة- سمان- سبك الضحاك) مما يهدر على الدولة مبالغ مالية طائلة.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد بشتى أنواعه والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي، مشدداً على محاسبة المقصرين حفاظاً على الصالح العام.

المصرى اليوم

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