مايا مرسي تُناشد كل سيدة تتعرض للتحرش سرعة الإبلاغ لضمان حقها

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تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لإحالة المتهم بالتعرض لأنثى وإتيانه فعلًا فاضحًا علنًا بمحطة مترو السادات إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بجهود النيابة العامة الحثيثة وقراراتها التي تتسم دائما بالحسم والنزاهة والشفافية والدفاع عن المرأة، مؤكدة أن القرار الأخير للنائب العام يأتى تماشيا مع حرص الدولة وعزمها القضاء على هذه الجريمة في حق بنات مصر، مشددة على أن هذا لن يحدث دون تطبيق القانون بحسم.

وطالبت رئيسة المجلس كل فتاة أو سيدة تتعرض لهذه الجريمة بسرعة الإبلاغ لضمان حقها، مؤكدة أن قرار النائب العام هو رسالة طمأنة لكل فتاة وسيدة أن حقها لن يضيع في ظل قانون يحمى المرأة ويحترمها.

يذكر أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت في الثانى عشر من شهر أكتوبر الجاري تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للمتهم خلال استقلاله إحدى عربات المترو وهو يأتى أفعالاً وإشارات تحمل إيحاءات جنسية قِبل فتاة صورته خلال ذلك وشكته عبر حسابها بأحد تلك المواقع، موضحة أنه تتبعها عقب ترجلها من عربة المترو، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة وتم حبسه 4 أيام احتياطيًا وقدمته لمحاكمة جنائية عاجلة.