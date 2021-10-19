كاملة أبوذكري لمخرج فيلم «ريش»: «مبروك على فيلمك»

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وجهت المخرجة كاملة أبوذكري رسالة إلى المخرج الشاب عمر الزهيري مخرج فيلم «ريش» والذي عرض في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وحدث عليه هجوم من الفنان شريف منير بسبب الاساءة لمصر بحسب وصفه، حيث أكدت كاملة على دعمها للمخرج.

وأضافت «كاملة» عبر «فيس بوك»: «تلميذي وعزيزي المخرج الشاب عمر الزهيري مبروك على فيلمك، وأرجو من الإخوه إلى بيزايدوا بوطنيتهم يرحمونا من كلمة سمعة مصر، هو حد قال لحضراتكم إن مصر دي واحدة ست بايرة بتدور على عريس، كلمة سمعة مصر دي كلمة مستفزة وتقلل من قيمة مصر، عيب عليكم بقي كفايه نفاق ومزايدة بإسم إن حضرتك وطني والمسؤول عن حماية مصر، مبروك يا عمر وإفرح بنجاحك».

وتابعت: «ما يهمكش من شوية منافقين عايزين يتملقوا من خلال شاب صغير في أول حياته، وصدقني الكبار إللى بيخوفونا بيهم عندهم القدرة على معرفة المنافقين والمتملقين لإنهم كبار وفاهمين ما تخافش منهم وإحلم كمان وكمان، إن شاء الله المستقبل قدامك».