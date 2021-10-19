أخبار عاجلة

اختتام فعاليات منتدى الأسرة السعودية 2021 تحت رعاية وزير التنمية البشرية -
"الغيثي" يقدم دعمًا ماليًا لمركز الملك سلمان لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة -
سيناتور أمريكي: سيطرة الجيش السوداني على السلطة ستكون لها عواقبها على العلاقات مع واشنطن -
الخارجية الأمريكية: تعليق مساعدات السودان بقيمة 700 مليون دولار -
رئيس الوزراء يبحث التعاون مع وزير الاقتصاد الفرنسي في باريس -
قافلة بيطرية تعالج 330 رأسًا من الحيوانات بقرية «الشيخ مكرم» بسوهاج -
حسام حسن: كنت واثقًا من عدم الخسارة أمام سموحة -
«دفع فيها ثمن غالٍ من أرواح الشهداء».. المتحدث العسكري يعلق على إلغاء حالة الطواري -
صيانة شمندورات النشات السياحية للحفاظ علي الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر -
للمرة الأولى مرة منذ سنوات.. مصر تلغي حالة الطوارئ في البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

كاملة أبوذكري لمخرج فيلم «ريش»: «مبروك على فيلمك»

Print
كاملة أبوذكري لمخرج فيلم «ريش»: «مبروك على فيلمك» كاملة أبوذكري لمخرج فيلم «ريش»: «مبروك على فيلمك»

وجهت المخرجة كاملة أبوذكري رسالة إلى المخرج الشاب عمر الزهيري مخرج فيلم «ريش» والذي عرض في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وحدث عليه هجوم من الفنان شريف منير بسبب الاساءة لمصر بحسب وصفه، حيث أكدت كاملة على دعمها للمخرج.

وأضافت «كاملة» عبر «فيس بوك»: «تلميذي وعزيزي المخرج الشاب عمر الزهيري مبروك على فيلمك، وأرجو من الإخوه إلى بيزايدوا بوطنيتهم يرحمونا من كلمة سمعة ، هو حد قال لحضراتكم إن مصر دي واحدة ست بايرة بتدور على عريس، كلمة سمعة مصر دي كلمة مستفزة وتقلل من قيمة مصر، عيب عليكم بقي كفايه نفاق ومزايدة بإسم إن حضرتك وطني والمسؤول عن حماية مصر، مبروك يا عمر وإفرح بنجاحك».

وتابعت: «ما يهمكش من شوية منافقين عايزين يتملقوا من خلال شاب صغير في أول حياته، وصدقني الكبار إللى بيخوفونا بيهم عندهم القدرة على معرفة المنافقين والمتملقين لإنهم كبار وفاهمين ما تخافش منهم وإحلم كمان وكمان، إن شاء الله المستقبل قدامك».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«قومى المرأة» يتحدث عن دور مصر فى احتضان اللاجئات بمعرض أكسبو بدبى

«قومى المرأة» يتحدث عن دور مصر فى احتضان اللاجئات بمعرض أكسبو بدبى

«المصريين الأحرار»: إلغاء حالة الطوارئ نتيجة جهود وتضحيات أبطال ورؤية قائد

«المصريين الأحرار»: إلغاء حالة الطوارئ نتيجة جهود وتضحيات أبطال ورؤية قائد

السفير الباباوي بمصر يحي الذكرى 79 لشهداء الحرب العالمية الثانية بالعلمين (صور)

السفير الباباوي بمصر يحي الذكرى 79 لشهداء الحرب العالمية الثانية بالعلمين (صور)

الدوري المصري .. 8 أهداف في مباراة سموحة والاتحاد.. والبنك الأهلي يهزم الطلائع بالثلاثة

الدوري المصري .. 8 أهداف في مباراة سموحة والاتحاد.. والبنك الأهلي يهزم الطلائع بالثلاثة