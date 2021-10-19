«النواب» يوافق على قرض ياباني بـ25 مليار ين لتطوير قطاع الكهرباء

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وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021.

وطالب النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، بدراسة جادة لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتي بل والتصدير للخارج، وأكد على أهمية قيام وزارة الكهرباء بدورها في تحسين التيار للحفاظ على الأجهزة الكهربائية لجميع المواطنين.

وقال: «لا نريد أن نلعب في أي أسعار أخرى مهما كانت التكلفة، حرصا على مصالح المواطنين».

وأضاف «أبو العينين»: «العالم كله يئن من تداعيات ارتفاع أسعار الغاز والذي يؤثر بالتبعية على أسعار الكهرباء، والاكتشافات في مصر تدعم ملف الطاقة، وإلا كنا نعاني معاناة شديدة».

فيما رفض النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة ورئيس حزب العدل الاتفاقية، مشيرًا إلى الارتفاع المستمر في فواتير الكهرباء والتي أرهقت المواطنين، كما رفضت النائب مها عبدالناصر عن حزب المصرى الديمقراطى الاتفاقية أيضًا.