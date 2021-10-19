«البيئة» وفريدريش إيبرت الألمانية تعقدان مؤتمرا لإطلاق تقريرين حول الحد من الانبعاثات الكربونية وتطبيق تجربة النقل المستدام بـ6 أكتوبر

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عقدت مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية بالتعاون مع وزارة البيئة، ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا(سيداري) مؤتمرا اليوم لإطلاق تقريرين جديدين حول الحد من الانبعاثات الكربونية وتطبيق تجربة النقل المستدام في مدينة 6 أكتوبر.

وقال ريتشارد بروبست، الممثل الإقليمي لمؤسسة فريدريشإيبرت الألمانية بالقاهرة، إن «المؤسسة تحتفل اليوم بمرور45 على بدء عملها في مصر«، مشيرا إلى أن «المؤسسة على مدار السنوات الماضية عملت على دعم الحكومة والمجتمع المدني في مصر في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية«.

وأضاف بروبست أن «مصر تمر بمرحلة بناء كبيرة ومتسارعة، تتضح من خلال المدن الجديدة والطرق الجديدة في كل مكان وهو ما ستكون له عوائد اقتصادية كبيرة على البلاد«، مشيرا إلى أنه «بينما تستمر عجلة التنمية والبناء لابد أن يكون محوري البيئة والمجتمع رئيسيين فيها ولذلك نطلق اليوم تقريران عن مستقبل النقل المستدام في مصر كمحرك رئيسي للاقتصاد، حيث يشكل النقل نسبة 40 في المائة من الانبعاثات الكربونية في مصر، وهو أمر لا يمكن تجاهل تأثيره على الصحة والبيئة والاقتصاد بل والمجتمع كاكل أيضًا على المدى الطويل، وفي هذا الإطار نقدم اليوم تجربة أولية لتنفيذ النقل المستدام في مدينة 6 أكتوبر«وذلك بالتعاون مع جهاز المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مواصلة للقاهرة.

وقال الدكتور حسام علام، المدير الإقليمي لبرنامج النموالمستدام (سيداري) إن «هدفنا هو بناء نقل مستدام أفضل للمصريين، لتحسين صحتهم وجودة حياتهم، وهي واحدة من القضايا الرئيسية في مصر والوطن العربي كله«، مشيرا إلى أن «مصر تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، من بينها على سبيل المثال بحث إمكانية تحويل التوك توك ليعمل بالكهرباء«، مؤكدا أن «خفض الانبعاثات الكربونية أصبح مسألة مهمة لتحسين جودة الحياة«.

وتحت عنوان «سياسات نشر استخدام التنقل الكهربائي في مصر في إطار الصورة الشاملة للمدن المستدامة«، استعرض الدكتور أحمد الضرغامي، المؤلف المشارك في صناعة التقرير، أهم التوصيات لتحقيق مناطق منخفضة الانبعاثات في كافة أحياء القاهرة، ومن بينها القاهرة الخديوية والقاهرة التاريخية والزمالك، مشيرا إلى أن «الدراسة أظهرت أن وقود السولار يعتبر الخطر الأكبر في مصر لاحتوائه على نسبة عالية من الكبريت، موضحا أن معالجة تلوث الهواء في مصر تتطلب حل أزمة جودة السولار، ووضع مواصفات لوقود السولار الآمن، إلى جانب التوسع في التنقل الكهوبائي لتحسين جودة الهواء«.

وأوصى التقرير أنه «لا يجب التركيز على النقل الكهربائي كحل سحري للمدن المستدامة، فهي أحد الاختيارات لكن هناك خيارات أخرى مثل المشي والدراجات«، مشيرا إلى أهمية التوسع في وسائل النقل العام الجماعي الكهربائية كبديل للسيارات الخاصة، وتخريد واستبدال السيارات القديمة، والحفاظ على المساحات العامة والتوسع في الاعفاءات الجمركية للسيارات الكهربائية«.

وقدم التقرير الثاني مقترحات وسيناريوهات لتحقيق النقل المستدام في مدينة 6 أكتوبر بالاعتماد على النقل الجماعي والتوسع وأماكن المشاة في المدينة، والذي وضعته مؤسسة فريدريش إيبرت بالتعاون شركة مواصلة للقاهرة.