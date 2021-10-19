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فوز طالب بجامعة القاهرة بالمركز الأول وحصوله على كأس التميز بمسابقة المشروع الوطني للقراءة

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فوز طالب بجامعة القاهرة بالمركز الأول وحصوله على كأس التميز بمسابقة المشروع الوطني للقراءة فوز طالب بجامعة القاهرة بالمركز الأول وحصوله على كأس التميز بمسابقة المشروع الوطني للقراءة

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فاز محمد طه عبدالحميد الطالب بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، بالمركز الأول وحصوله على كأس التميز وميدالية وشهادة تقدير وجائزة مالية قدرها مليون جنيه في مسابقة المشروع الوطني للقراءة «فئة القارئ الماسي» في الموسم الأول له، والذي نظمته مؤسسة البحث العلمي الإماراتية بالتعاون مع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والثقافة، والشباب والرياضة، ومؤسسة الأزهر الشريف.

وأشاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالمنافسة الرائعة للطالب محمد طه عبدالحميد، وهنأه على الفوز بالمركز الأول وحصوله على كأس التميز وميدالية وشهادة تقدير وجائزة مالية.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تشجع طلابها على المشاركة بكافة المسابقات والملتقيات العلمية والثقافية سواء كانت محلية أو دولية، وتؤهلهم للفوز بالمراكز الأولى بعد إعدادهم بشكل متكامل.

وأكد الدكتور الخشت، ضرورة أن يكون الطالب واسع الثقافة، دائم الاطلاع، نافعا لنفسه ولغيره، مشيرًا إلى حرص جامعة القاهرة على تعزيز توعية الطلاب، وتحفيزهم على المطالعة الواعية وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير العقل المصري وبناء الإنسان المصري.

جدير بالذكر أن مسابقة المشروع الوطني للقراءة تهدف إلى تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال القادمة من مفاتيح الابتكار، وإحداث نهضة في القراءة وجعلها أولوية لدى فئات المجتمع، من خلال إثراء البيئة الثقافية، وإثراء المكتبات، ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، وتحقيق الاستدامة المعرفية، عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة، وذلك وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية 2030.

المصرى اليوم

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