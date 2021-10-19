★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

علق المغني المغربي العالمي «ريد وان» حول أزمة تجاهل مهرجان الجونة السينمائي للترحيب به والإعلان عن مشاركته خلال حفل الافتتاح، مشيرا إلى تلقيه ردود أفعال كبيرة ودعما من الجمهور المغربي وزملائه.

وقال «ريد وان»: «الموضوع كبير جدا وصار كبيرا في المغرب، وأدركت من خلاله حب المغربيين لي، لكنني عمري ماعملت فضائح أو أزمة، ولا أحببت ذلك، لكن حبهم لي وغيرتهم عليا لمست ذلك بنفسي».

وتابع «ريد وان» خلال تصريحات له في برنامج «mbc Trending»: «نحب مصر كتير، وأحترم مصر والشعب المصري نحترمه، وكبرنا على أفلام يسرا وعادل إمام، وهذا الموضوع كل واحد بيعمل أخطاء».

وحول مغادرته المهرجان بعد حفل الافتتاح، قال: «لم يتم التواصل معي بعد، وبشرى وهي أحد مؤسسي المهرجان هي التي اتصلت بي واعتذرت، وأعرف أنه ليس خطأهم، لازم يبقى عندهم بحث ويعرفوا مين مشارك وواقف معهم».

وحول موقف محمد رمضان من هذا التجاهل أوضح «ريد وان»: «حتى محمد رمضان مارحبوا به، وهذا صار حديث وملاحظة لمتابعي المهرجان، واعتذر لي محمد رمضان بشكل شخصي، وسيعتذر لي بشكل عام، وأنا أشتغل مع محمد رمضان، وليس فقط في الجونة، ورمضان حبيبي».

وعن الأغنية قال «ريد وان» :«فرحان كتير بها، ومحمد رمضان ونعمان بيعياشي أيضا فرحين بها».

يذكر أن المغني المغربي العالمي ريد وان شارك مع الفنان محمد رمضان والملحن والمغني المغربي نعمان بلعياشي في غناء أغنية حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي «جو البنات» والتي تم طرحها كفيديو كليب اليوم الثلاثاء، وظهرت الفنانة ميس حمدان كموديل فيها.

وكانت مقدمة الحفل ناردين فرج أعلنت عن تقديم محمد رمضان أغنية «جو البنات» خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي الخميس الماضي، دون أن تورد اسمي «بلعياشي» و«ريد وان»، أو تعلن عن مشاركتهما.