أخبار عاجلة

اختتام فعاليات منتدى الأسرة السعودية 2021 تحت رعاية وزير التنمية البشرية -
"الغيثي" يقدم دعمًا ماليًا لمركز الملك سلمان لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة -
سيناتور أمريكي: سيطرة الجيش السوداني على السلطة ستكون لها عواقبها على العلاقات مع واشنطن -
الخارجية الأمريكية: تعليق مساعدات السودان بقيمة 700 مليون دولار -
رئيس الوزراء يبحث التعاون مع وزير الاقتصاد الفرنسي في باريس -
قافلة بيطرية تعالج 330 رأسًا من الحيوانات بقرية «الشيخ مكرم» بسوهاج -
حسام حسن: كنت واثقًا من عدم الخسارة أمام سموحة -
«دفع فيها ثمن غالٍ من أرواح الشهداء».. المتحدث العسكري يعلق على إلغاء حالة الطواري -
صيانة شمندورات النشات السياحية للحفاظ علي الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر -
للمرة الأولى مرة منذ سنوات.. مصر تلغي حالة الطوارئ في البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

بعد غنائه مع محمد رمضان ..«ريد وان» يعلّق على تجاهله من مهرجان الجونة السينمائي ()

Print
بعد غنائه مع محمد رمضان ..«ريد وان» يعلّق على تجاهله من مهرجان الجونة السينمائي (فيديو) بعد غنائه مع محمد رمضان ..«ريد وان» يعلّق على تجاهله من مهرجان الجونة السينمائي ()

لاقتراحات اماكن الخروج

علق المغني المغربي العالمي «ريد وان» حول أزمة تجاهل مهرجان الجونة السينمائي للترحيب به والإعلان عن مشاركته خلال حفل الافتتاح، مشيرا إلى تلقيه ردود أفعال كبيرة ودعما من الجمهور المغربي وزملائه.

وقال «ريد وان»: «الموضوع كبير جدا وصار كبيرا في المغرب، وأدركت من خلاله حب المغربيين لي، لكنني عمري ماعملت فضائح أو أزمة، ولا أحببت ذلك، لكن حبهم لي وغيرتهم عليا لمست ذلك بنفسي».

وتابع «ريد وان» خلال تصريحات له في برنامج «mbc Trending»: «نحب كتير، وأحترم مصر والشعب المصري نحترمه، وكبرنا على أفلام يسرا وعادل إمام، وهذا الموضوع كل واحد بيعمل أخطاء».

وحول مغادرته المهرجان بعد حفل الافتتاح، قال: «لم يتم التواصل معي بعد، وبشرى وهي أحد مؤسسي المهرجان هي التي اتصلت بي واعتذرت، وأعرف أنه ليس خطأهم، لازم يبقى عندهم بحث ويعرفوا مين مشارك وواقف معهم».

وحول موقف محمد رمضان من هذا التجاهل أوضح «ريد وان»: «حتى محمد رمضان مارحبوا به، وهذا صار حديث وملاحظة لمتابعي المهرجان، واعتذر لي محمد رمضان بشكل شخصي، وسيعتذر لي بشكل عام، وأنا أشتغل مع محمد رمضان، وليس فقط في الجونة، ورمضان حبيبي».

وعن الأغنية قال «ريد وان» :«فرحان كتير بها، ومحمد رمضان ونعمان بيعياشي أيضا فرحين بها».

يذكر أن المغني المغربي العالمي ريد وان شارك مع الفنان محمد رمضان والملحن والمغني المغربي نعمان بلعياشي في غناء أغنية حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي «جو البنات» والتي تم طرحها كفيديو كليب اليوم الثلاثاء، وظهرت الفنانة ميس حمدان كموديل فيها.

وكانت مقدمة الحفل ناردين فرج أعلنت عن تقديم محمد رمضان أغنية «جو البنات» خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي الخميس الماضي، دون أن تورد اسمي «بلعياشي» و«ريد وان»، أو تعلن عن مشاركتهما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
للمرة الأولى مرة منذ سنوات.. مصر تلغي حالة الطوارئ في البلاد

للمرة الأولى مرة منذ سنوات.. مصر تلغي حالة الطوارئ في البلاد

بالفيديو.. مسن "ألباني": حججتُ عام 2002 وأمنيتي أن أكرر الحج نيابة عن زوجتي المتوفاة

بالفيديو.. مسن "ألباني": حججتُ عام 2002 وأمنيتي أن أكرر الحج نيابة عن زوجتي المتوفاة

بـ «بهية.. أنشودة السلام» وفيلم «فرحانة»..«القومي للمرأة» يستعرض التجربة المصرية في دعم المرأة

بـ «بهية.. أنشودة السلام» وفيلم «فرحانة»..«القومي للمرأة» يستعرض التجربة المصرية في دعم المرأة

نجم ليفربول السابق لـ«المصري اليوم»: حققنا فوزًا عظيمًا على مانشستر يونايتد.. وصلاح استثنائي

نجم ليفربول السابق لـ«المصري اليوم»: حققنا فوزًا عظيمًا على مانشستر يونايتد.. وصلاح استثنائي