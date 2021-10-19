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الأمن العام يستعرض عدداً من الجرائم التي تم اعتقال مرتكبيها

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الأمن العام يستعرض عدداً من الجرائم التي تم اعتقال مرتكبيها الأمن العام يستعرض عدداً من الجرائم التي تم اعتقال مرتكبيها
عبر مقطع بعنوان "في قبضة رجال الأمن"

الأمن العام يستعرض عدداً من الجرائم التي تم اعتقال مرتكبيها

استعرض الأمن العام، اليوم الأربعاء، عبر مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتفصيلاً: أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على مقيم من الجنسية الفلسطينية في الرياض ظهر عبر مقطع فيديو وهو يتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني والنظام العام والإساءة لولاة الأمر حفظهما الله، ويقوم بتعاطي المخدرات وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن الفيديو القبض على مقيم من الجنسية الهندية في الرياض حاول سرقة أوراق نقدية من أحد أجهزة الصرف الآلي بعد إتلافه بآلة حديدية.

وتضمن الفيديو كذلك القبض على مواطن في القصيم من أرباب السوابق قام بسرقة مركبة.

ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن في مكة المكرمة قام بسرقة مركبة مواطن آخر بعد استخدامها ثم حرقها، إضافة إلى استخدام بطاقة بنكية داخل المركبة في عمليات شراء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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