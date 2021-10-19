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اختتام فعاليات منتدى الأسرة السعودية 2021 تحت رعاية وزير التنمية البشرية
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:21 مساءً
"الغيثي" يقدم دعمًا ماليًا لمركز الملك سلمان لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:21 مساءً
سيناتور أمريكي: سيطرة الجيش السوداني على السلطة ستكون لها عواقبها على العلاقات مع واشنطن
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:15 مساءً
الخارجية الأمريكية: تعليق مساعدات السودان بقيمة 700 مليون دولار
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:15 مساءً
رئيس الوزراء يبحث التعاون مع وزير الاقتصاد الفرنسي في باريس
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:15 مساءً
قافلة بيطرية تعالج 330 رأسًا من الحيوانات بقرية «الشيخ مكرم» بسوهاج
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:15 مساءً
حسام حسن: كنت واثقًا من عدم الخسارة أمام سموحة
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:15 مساءً
«دفع فيها ثمن غالٍ من أرواح الشهداء».. المتحدث العسكري يعلق على إلغاء حالة الطواري
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:15 مساءً
صيانة شمندورات النشات السياحية للحفاظ علي الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:15 مساءً
للمرة الأولى مرة منذ سنوات.. مصر تلغي حالة الطوارئ في البلاد
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الاثنين 25 أكتوبر 2021 09:08 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
روسيا و مصر تجريان النسخة الخامسة من المناورات "حماة الصداقة" العسكرية المشتركة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 03:35 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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