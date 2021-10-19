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استمرار الأمطار وانحفاض الحرارة.. حالة الطقس غداً الأربعاء إلى الاثنين 25 أكتوبر

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استمرار الأمطار وانحفاض الحرارة.. حالة الطقس غداً الأربعاء إلى الاثنين 25 أكتوبر استمرار الأمطار وانحفاض الحرارة.. حالة الطقس غداً الأربعاء إلى الاثنين 25 أكتوبر

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً الأربعاء 20 أكتوبر إلى الاثنين 25 أكتوبر 2021، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

ويكون الطقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة غداً الأربعاء والخميس على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية على فترات متقطعة 20% تقريباً.

وتسود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 7 صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً الأربعاء 20 أكتوبر إلى الاثنين 25 أكتوبر 2021

- درجات الحرارة الأربعاء 20 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 22 درجة.

- درجات الحرارة الخميس 21 اكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 22 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 24 درجة.

- درجات الحرارة السبت 23 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 23 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 24 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 22 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 25 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 22 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً الأربعاء 20 أكتوبر إلى الاثنين 25 أكتوبر 2021.

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المصرى اليوم

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