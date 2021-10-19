المشدد 3 سنوات لعامل حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الزقازيق ،برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمره، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد ٣ سنوات، وغرامة ٥٠ ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لحيازته كمية من جوهر الأفيون المخدر بقصد الإتجار، وسلاح ناري دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر يوليه من العام الجاري، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المدعو «خ. س .ع» ٤٩ عاما عامل ومقيم بدائرة المركز، وبحوزته كمية من جوهر الأفيون المخدر بقصد الإتجار، وسلاح ناري فرد خرطوش وسلاح أبيض سكين.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.