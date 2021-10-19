صحيفة إسبانية : بنزيما مهدد بالسجن 5 سنوات وغرامة 75 ألف يورو

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نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريرًا عن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، الذى بات مهددًا بالسجن في قضية ابتزاز زميله السابق في منتخب فرنسا ماتيو فالبوينا.

وتعود القضية إلى عام 2015، عندما تعرض فالبوينا للابتزاز من مجهولين بشأن شريط فاضح، ونصحه بنزيما في ذلك الوقت بدفع الأموال للمبتزين.

و ذكرت الصحيفة أن بنزيما سيخضع للمحاكمة مجددًا بتهمة التواطؤ في محاولة ابتزاز فالبوينا، غدًا الأربعاء، في محكمة فرساي الجنائية.

وتابعت: إذا ثبتت إدانة بنزيما في القضية، فإن المهاجم الفرنسي قد يحكم عليه بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو، ومن المقرر أن تستمر المحاكمة لمدة 3 أيام، وليس معروفًا حتى الآن هل سيحضر بنزيما في محكمة فرساي.

يذكر أن بنزيما يتواجد حاليًا مع بعثة ريال مدريد التي تستعد لمواجهة شاختار دونيتسك في أوكرانيا اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.