المشدد 6 سنوات لنجار حاز هيروين وسلاح ناري بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمرة، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر، بمعاقبة نجار مسلح بالسجن المشدد ٦ سنوات، وغرامة ٥٠ ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لحيازته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بقيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المدعو «م. ال .ذ» ٢٧ عاما نجار مسلح ومقيم ببندر بلبيس، وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار، وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.