أخبار عاجلة

اختتام فعاليات منتدى الأسرة السعودية 2021 تحت رعاية وزير التنمية البشرية -
"الغيثي" يقدم دعمًا ماليًا لمركز الملك سلمان لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة -
سيناتور أمريكي: سيطرة الجيش السوداني على السلطة ستكون لها عواقبها على العلاقات مع واشنطن -
الخارجية الأمريكية: تعليق مساعدات السودان بقيمة 700 مليون دولار -
رئيس الوزراء يبحث التعاون مع وزير الاقتصاد الفرنسي في باريس -
قافلة بيطرية تعالج 330 رأسًا من الحيوانات بقرية «الشيخ مكرم» بسوهاج -
حسام حسن: كنت واثقًا من عدم الخسارة أمام سموحة -
«دفع فيها ثمن غالٍ من أرواح الشهداء».. المتحدث العسكري يعلق على إلغاء حالة الطواري -
صيانة شمندورات النشات السياحية للحفاظ علي الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر -
للمرة الأولى مرة منذ سنوات.. مصر تلغي حالة الطوارئ في البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

كشف ملابسات تداول يتضمن عدو سيدة خلف قطار بداخله نجلتيها

Print
كشف ملابسات تداول فيديو يتضمن عدو سيدة خلف قطار بداخله نجلتيها كشف ملابسات تداول يتضمن عدو سيدة خلف قطار بداخله نجلتيها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، ملابسات تداول مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام سيدة بالعدو على شريط السكة الحديد خلف أحد القطارات وبداخله نجلتيها، وإعادة الطفلتين سالمتين.

قالت وزارة الداخلية في بيان: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام سيدة بالعدو على شريط السكة الحديد خلف أحد القطارات وبداخله نجلتيها، بالفحص تبين أنه في 8 أكتوبر الجاري وحال وقوف أحد قطارات السكك الحديدية بإحدى المحطات بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية، وأثناء تواجد إحدى المواطنات (مقيمة بالغربية) بالمحطة وبصحبتها نجلتيها (الأولى 8 سنوات والثانية 10 سنوات) لاستقلال القطار، وعقب استقلال نجلتيها للقطار قام بالتحرك قبل تمكنها من الركوب، وحاولت اللحاق بالقطار إلا أنها لم تتمكن من ذلك، وعقب وصول القطار إلى المحطة التالية قامت مجموعة من الركاب بتسليم الطفلتين للخدمات الأمنية المعينة بالمحطة، وبعد فترة وجيزة حضرت والدة الطفلتين واستلمت نجلتيها عقب اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مسن "ألباني": حججتُ عام 2002 وأمنيتي أن أكرر الحج نيابة عن زوجتي المتوفاة

بالفيديو.. مسن "ألباني": حججتُ عام 2002 وأمنيتي أن أكرر الحج نيابة عن زوجتي المتوفاة

شيرين رضا: «ياريت حفيدي يطلع ذكي زي عمرو دياب» ( فيديو)

شيرين رضا: «ياريت حفيدي يطلع ذكي زي عمرو دياب» ( فيديو)

ديربي الإسكندرية يفي بوعوده .. الاتحاد يتعادل مع سموحة في لقاء مثير ..فيديو

ديربي الإسكندرية يفي بوعوده .. الاتحاد يتعادل مع سموحة في لقاء مثير ..فيديو

«لها وظيفة بالفيلم».. شيرين رضا ترد على جدل قبلتها مع خالد النبوي في «قمر 14» (فيديو)

«لها وظيفة بالفيلم».. شيرين رضا ترد على جدل قبلتها مع خالد النبوي في «قمر 14» (فيديو)