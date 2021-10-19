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كشفت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام سيدة بالعدو على شريط السكة الحديد خلف أحد القطارات وبداخله نجلتيها، وإعادة الطفلتين سالمتين.

قالت وزارة الداخلية في بيان: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام سيدة بالعدو على شريط السكة الحديد خلف أحد القطارات وبداخله نجلتيها، بالفحص تبين أنه في 8 أكتوبر الجاري وحال وقوف أحد قطارات السكك الحديدية بإحدى المحطات بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية، وأثناء تواجد إحدى المواطنات (مقيمة بالغربية) بالمحطة وبصحبتها نجلتيها (الأولى 8 سنوات والثانية 10 سنوات) لاستقلال القطار، وعقب استقلال نجلتيها للقطار قام بالتحرك قبل تمكنها من الركوب، وحاولت اللحاق بالقطار إلا أنها لم تتمكن من ذلك، وعقب وصول القطار إلى المحطة التالية قامت مجموعة من الركاب بتسليم الطفلتين للخدمات الأمنية المعينة بالمحطة، وبعد فترة وجيزة حضرت والدة الطفلتين واستلمت نجلتيها عقب اتخاذ الإجراءات القانونية».