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النقض تؤيد إعدام «سفاح الجيزة» بتهمة قتل صديقه ودفنه

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النقض تؤيد إعدام «سفاح الجيزة» بتهمة قتل صديقه ودفنه النقض تؤيد إعدام «سفاح الجيزة» بتهمة قتل صديقه ودفنه

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أيدت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام شنقا على قذافي فرج «سفاح الجيزة» ورفضت الطعن المقدم منه في قضية قتل صديقه ودفنه.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، قضت بالإعدام شنقا للمتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ«سفاح الجيزة»، لقيامه بقتل صديقه رضا عبداللطيف، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه.

وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج، الشهير بـ«سفاح الجيزة»، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وأسندت النيابة العامة في أمر إحالة القذافي بأنه في غضون عام 2015 بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة قتل زوجته المجني عليها فاطمة زكريا على إبراهيم عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها لما بينهما من خلافات، وانتهز شجارًا بينهما ليحقق ما صدق عزمه عليه وأراد بأن أمسك برأسها من الخلف ورطمها بحائط مرات عدة ليشجها وتنزف من أجله محدثا ما ألم بها من إصابات لقتلها، ثم أخفى جثمانها ووارى عليه بالتراب بعد أن أعد قبرها، وأوهم ذويها باختفائها.

اعترف المتهم في تحقيقات النيابة بارتكابه لواقعة قتل زوجته المجني عليها وكان ذلك في غضون شهر يونيو من عام 2015 حيث نشبت بينهما مشاجرة على إثر خلافات زوجيه وزيادتها من الأعباء المالية عليه قام على إثرها بالتعدي عليها بالأيدي وأمسك برأسها من الخلف ورطمها بقطعة ديكور ألوميتال مثبتة على حافة أحد الحوائط فأحدثت نزيفا شديدا بالرأس فارقت على إثره الحياة.

المصرى اليوم

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