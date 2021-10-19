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قال وزير النقل اليمني عبدالسلام صالح إن النقل بمختلف قطاعاته يحتل في عالم اليوم مركزاً محورياً لما له من تأثير مباشر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أهمية تنفيذ البرامج الموضوعة من قبل الحكومات العربية ومجلس وزراء النقل العرب، لتعزيز العلاقات العربية المشتركة في مجال النقل بحراً وجواً وبراً.

ودعا في كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة 34 لمجلس وزراء النقل العرب التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية اليوم، و.إلى مواصة الجهود لاتخاذ مزيد من الإجراءات في مواجهة جائحة كورونا، منوها بالدليل الاسترشادي الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن التعامل الموحد مع اللقاحات في الدول العربية.

ورحب صالح بمقترح مصر إنشاء منصة إلكتروينة شاملة للنقل الطرقي والسككي والبري والمتعدد الوسائط، بهدف المساهمة في تسهيل التجارة بين الدول العربية.

وكان كامل الوزير وزير النقل اشار في كلمته إلى أن رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفعالة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الإجتماعية والإقتصادية والبيئية، وأنه لتنفيذ هذه الرؤية تم إتباع سياسات مرنة ومتطورة شاملة، تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانى البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول العربية والإفريقية المجاورة ونقل الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وأكد وزير النقل اليمني على ضرورة تحديث الدراسة حول توحيد أبعاد والأوزان الخاصة بالشاحنات المتداولة بين الدول العربية.

وجدد دعوة الحكومة اليمنية لمجلس الأمن الدولي للتدخل لكي يسمح الحوثيون للفريق الفني التابع للأمم المتحدة للوصول للسفينة صافر المخزن عليها نفطاً والموجودة في محافظة الحديدة اليمنية، وذلك لتجنب كارثة وشيكة في المنطقة، قد تؤثر على النقل البحري في الممرات البحرية في هذه المنطقة الحساسة من العالم.

وقال إن قطاع النقل اليمني يعاني من جملة من التداعيات جراء الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثيين، داعيا مجلس وزراء النقل العرب إلى إعطاء الاهتمام للصعوبات التي يواجهها قطاع النقل في اليمن، مثمناً دعم التحالف العربي لليمن منذ إنطلاق عاصفة الحزم.

وأكد الحكومة اليمنية تتمسك بالسلام وتدعم الجهود الرامية لاستئناف العملية السياسية في اليمن برعاية الأمم المتحدة، وتطالب بضرورة وقف الحصار والقصف في مأرب ووقف العمليات العسكرية في كافة أنحاء اليمن، مشددا كذلك على إدانة اتخاذ الحوثيين للأراضي اليمنية مصدراً لإطلاق الصواريخ تجاه الأراضي السعودية.