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السفارة الباكستانية في القاهرة تحتفل بالمولد النبوي بقصائد «البردة الشريفة»

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السفارة الباكستانية في القاهرة تحتفل بالمولد النبوي بقصائد «البردة الشريفة» السفارة الباكستانية في القاهرة تحتفل بالمولد النبوي بقصائد «البردة الشريفة»

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احتفلت السفارة الباكستانية في القاهرة بالمولد النبوي الشريف، وسط حضور كثيف من أبناء الجالية الباكستانية، الذين قدموا عروضا فنية ملائمة للمناسبة الدينية.

وقام الطلاب الباكستانيين في جامعة الأزهر والمدرسة الباكستانية الدولية بالقاهرة بتلاوة القرآن الكريم وإلقاء قصائد مدح الرسول ومنها «البردة الشريفة».

وألقى سفير باكستان بالقاهرة السفير ساجد بلال الضوء، كلمة على أبرز جوانب سيرة النبي محمد، وشدد على أن حياة الرسول الكريم محمد منارة نور للبشرية جمعاء ولكل العصور والأجيال.

وشارك في الحفل أعضاء البعثة الدبلوماسية وفى مقدمتهم نائب السفير شاه نزار خان، والملحق العسكري العقدي نافيد أحمد والمستشار الإعلامي محمد فيصل.

المصرى اليوم

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