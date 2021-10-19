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الأردن يدعو لتبني استراتيجية عربية واحدة في مجال النقل

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الأردن يدعو لتبني استراتيجية عربية واحدة في مجال النقل الأردن يدعو لتبني استراتيجية عربية واحدة في مجال النقل

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أكد وجيه عزايزة وزير النقل الأردني رئيس الدورة 34 لمجلس وزراء النقل العرب أهمية تبني استراتيجية عربية واحدة في مجال النقل تقوم على مفهوم الموائمة في بناء نموذج عربي كفء وفعال، يعتمد على التكنولوجيا مع بيئة تشريعة متوافق عليها بين الدول العربية.

جاء ذلك في كلمة وزير النقل الأردني اليوم في الجلسة الافتتاحية للدورة 34 لمجلس وزراء النقل العرب التي تعقد بمقر الجامعة العربية، وذلك بعد تسلمه رئاسة المجلس من نظيره اليمني عبد السلام صالح.

وقال الوزير الأردني: "لقد أصبحنا في عصر الرقمنة والتكنولجيا، واستحوذ النقل على جزء كبير من ذلك، وأصبح اقتصاديات الدول تعتمد على مبادئ التخصص والتميز الجغرافي، وترسخت مبادئ النقل المتعدد الوسائط والترانزيت والتجارة الذكية".

كما أكد على ضرورة اعتماد المبادئ الحديثة للنقل المتكامل الذي يبنى على البدائل والاختيارات التي تتجاوز حدود الدول للإقليم والقارات.

وقال إن الأردن ينظر في خططه واستراتيجيته في مجال النقل من منظور عربي ويعمل على تحقيق التكامل بين الدول العربية في هذا المجال.

المصرى اليوم

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