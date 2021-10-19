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انتخب مجلس وزراء النقل العرب، بالإجماع اليوم خلال فعاليات الدورة الـ 34 لمجلس وزراء النقل العرب مكتبه التنفيذي للعامين المقبلين، 2022- 2023، وتضمن التشكيل الجديد مصر رئيساً والمملكة العربية السعودية نائباً، وعضوية كل من تونس، الجزائر، السودان، العراق، الأردن واليمن.

وتم الاتفاق على عقد الدورة المقبلة الـ68 للمكتب التتنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بتشكيلته الجديدة يومي 26 و27 أبريل 2022 في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وشارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في اجتماع الدورة 34 لمجلس وزراء النقل العرب والتي انعقدت فاعلياته بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وفي كلمته، خلال الاجتماع قال وزير النقل: يشرفني في مستهل كلمتي أن أنقل لكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته الطيبة بأن تكلل أعمال اجتماعنا هذا بالتوفيق والنجاح، ويسعدني أن أرحب بكم أخوة أعزاء على أرض مصر، وأن نجتمع في القاهرة تحت مظلة الجامعة العربية، وأن أنقل إليكم تقدير ومودة الشعب المصري الذي طالما اعتز بانتمائه لأمته العربية.

وأوضح الوزير، أن جائحة كورونا لازالت متفشية في كثير من مناطق العالم وخلفت آثاراً اقتصادية واجتماعية كبيرة، وتفاوتت الخسائر بحسب القطاعات، وكان لقطاع النقل والسياحة النصيب الأكبر من الخسائر، ويظل النجاح رهناً بقدرتنا على التأقلم مع الاوضاع الجديدة والاستفادة من الفرص التي تتيحها التطورات الجارية وخاصة ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الرقمية وهو أحد الموضوعات ذات الأولوية على جدول أعمال مجلسنا الموقر.