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استمرار تطبيق التباعد بين المصلين في المساجد

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استمرار تطبيق التباعد بين المصلين في المساجد استمرار تطبيق التباعد بين المصلين في المساجد
أكدت وزارة الشؤون الإسلامية الاستمرار بتطبيق التباعد بين المصلين والعمل بالإجراءات الاحترازية وفقاً لتوصية "وقاية" وبيان وزارة الداخلية. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن توصية هيئة الصحة العامة "وقاية" هي استمرار العمل بتطبيق التباعد بين المصلين في المساجد، لأن المساجد يرتادها كافة الأعمار ومختلف الحالات الصحية ولا يوجد فيها نقاط للتحقق من الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" عند الدخول ما يتطلب العمل بالإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.

ولفتت الوزارة إلى أن بيان وزارة الداخلية في الفقرة الرابعة الصادر بتاريخ 9/ 3/ 1443 هـ يؤكد استمرار العمل بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات في الأماكن التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال "توكلنا".


الوطن السعودية

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