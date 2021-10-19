إطفاء جبل العثربان في أبها وأسباب الحريق مجهولة

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باشرت فرق الدفاع المدني في مدنية أبها صباح اليوم حريقا كبيرا نشب على مساحات متفاوتة من جبل العثربان المجاور لسد أبها من الجهة الغربية. ورغم وعورة الموقع وانتشار الحريق بشكل سريع وكبير إلا أن رجال الدفاع المدني استطاعوا مواجهة الحدث ومحاصرته من كل الجهات، مع الأخذ في الاعتبار حماية المنازل والمواقع السكنية، وتوزيع كبير لعربات وسيارات الدفاع المدني في عدة مواقع محيطة بالحريق.

ورغم عدم وجود أي طرق أو ممرات تساعد وصول عربات الدفاع المدني للموقع، إلا أن بعض رجال المدني اقتحموا بمهارات فردية تلك المواقع الجبلية الوعرة وصولا إلى مصادر النيران وإخمادها بشكل سريع.

وقالت مصادر إن التحقيق مستمر في كيفية نشوب الحريق ولا يعرف السبب حتى الآن.

وكان الحريق الذي استهدف أحد المنتزهات على ضفاف بحيرة السد بأبها قد اشتعل في عدة مواقع من الجبل وساعدت قوة الرياح على انتشاره ليحرق المسطحات الخضراء.