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مدير «التأمين الصحي الشامل»: تحديث قائمة الخدمات الطبية للمرة الثالثة لمواكبة السوق

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مدير «التأمين الصحي الشامل»: تحديث قائمة أسعار الخدمات الطبية للمرة الثالثة لمواكبة السوق مدير «التأمين الصحي الشامل»: تحديث قائمة الخدمات الطبية للمرة الثالثة لمواكبة السوق

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كشف حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، عن تحديث قائمة الخدمات الطبية للمرة الثالثة لمواكبة متغيرات السوق، وضمان الجودة، بعد أن انتهت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية من دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، ووضع قوائم مرنة لأسعار الخدمات الصحية لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص.

قال صادق، في بيان صحفى، الثلاثاء، إن هذه اللجنة في حالة انعقاد دائم لمراجعة وتحديث قوائم الأسعار بشكل دوري يُراعي حجم التضخم السنوي، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية.

المصرى اليوم

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