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القبض على متهم ببيع وشراء العملات الافتراضية «بيتكوين» في البحيرة

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القبض على متهم ببيع وشراء العملات الافتراضية «بيتكوين» في البحيرة القبض على متهم ببيع وشراء العملات الافتراضية «بيتكوين» في البحيرة

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة، لممارسته نشاط بيع وشراء العملات الافتراضية عبر الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة البحيرة، بممارسة نشاط إجرامي يتمثل في بيع وشراء العملات الافتراضية «بيتكوين» والتسويق الإلكتروني لإحدى الشركات بإحدى الدول الأجنبية، عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت».

وأضافت التحريات أن المتهم يعمل في بيع العملة الافتراضية كوسيط بين الشركة وراغبي شراء تلك العملات عن طريق محافظ إلكترونية أنشأها المتهم لهذا الغرض، إذ يقوم بالبيع لراغبي الشراء عبر الإنترنت وتحويل أجزاء من العملة الواحدة حسب القيمة المتفق عليها مقابل البيع إلى مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية، وتحويلها على محفظته الإلكترونية أو على حساباته البنكية، فضلاً عن قيامه بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للترويج وتحفيز المواطنين على التعامل في العملات الافتراضية خاصةً «بيتكوين» بغرض استثمار أموالهم في هذا المجال بهدف تحقيق أرباح مادية، بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي بلغت 500 ألف جنيه مصري.

المصرى اليوم

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