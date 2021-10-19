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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11792.54 نقطة

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11792.54 نقطة سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11792.54 نقطة
بتداولات بلغت 7.3 مليارات ريال لـ198 مليون سهم

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11792.54 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 34.52 نقطة ليقفل عند مستوى 11792.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 198 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 140 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: شمس، والراجحي، ومبكو، واتحاد اتصالات، والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: ينساب، والتأمين العربية، والإنماء طوكيو م، وبترو رابغ، والمتحدة للتأمين، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.34% و 3.50%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، وبترو رابغ، والجزيرة الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأكوا باور، وبترو رابغ، والأهلي، والإنماء، الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 532.51 نقطة ليقفل عند مستوى 24368.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم تقاسمتها 1885 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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