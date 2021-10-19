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فلسطين تسجل 9 وفيات و674 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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فلسطين تسجل 9 وفيات و674 إصابة جديدة بفيروس كورونا فلسطين تسجل 9 وفيات و674 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 96.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية أنه تم تسجيل 9 وفيات و674 إصابة جديدة بـفيروس كورونا.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات 117 مريضًا، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من241.1 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.9 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 241.113.527، وإجمالي الوفيات 4.905.124.

المصرى اليوم

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