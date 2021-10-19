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«حساب عزيمة».. بنك ناصر يطرح وعاء إدخاري جديد لذوي الهمم (تفاصيل)

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«حساب عزيمة».. بنك ناصر يطرح وعاء إدخاري جديد لذوي الهمم (تفاصيل) «حساب عزيمة».. بنك ناصر يطرح وعاء إدخاري جديد لذوي الهمم (تفاصيل)

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تحت مظلة الشمول المالي والتي تهتم بالفئات الأولى بالرعاية، أعلن محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر عن طرح وعاء إدخاري جديد بالبنك تحت مسمي «حساب عزيمة» لذوي الهمم بهدف تعزيز جهود البنك من أجل تقديم الخدمات اللازمه لهم لجعلهم أشخاصاً فاعلين قادرين على الاعتماد على أنفسهم، وخوض معترك الحياة، وتوفير الفرص الكفيلة لتحسين مستوى حياتهم، وتحقيق الاستقلالية وإزالة العراقيل والصعاب التي تعترضهم للوصول إلى مستوى حياة أفضل.

واوضح عشماوي انه في إطار توجيهات نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك تم طرح حساب عزيمة والذي جاء تتويجا للطفرة غير المسبوقة والتي شهدتها ، خلال السنوات الماضية، في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تعمل الدول على دمجهم في المجتمع في جميع المجالات وحرصا من البنك على تقديم أفضل الخدمات البنكية لخدمه جميع عملاءنا باختلاف احتياجاتهم.

وعن تفاصيل ومميزات الحساب، أشار عشماوي إلى أنه سيتم فتح حسابات إستثمارية تحت الطلب باسماء ذوي الهمم من خلال كافة فروع البنك المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية مع زيادة العائد على هذه الحسابات بمقدار 0.5% عن العائد المعلن عند الإعتماد النهائي لميزانية البنك وفقا لنتائج أعمال البنك في نهاية كل سنة مالية بالإضافة إلى إعفاء كل المبالغ المودعة من كل الرسوم والمصاريف البنكية اعتباراً من تاريخ فتح الحساب ولمدة عام هذا وجاري الاستعدادات داخل الفروع لتخصيص شباك موحد لتقديم كافة الخدمات اذوي الإعاقة كما جاري اعداد نماذج طلب المنتجات وخدمات البنك مطبوعة وفقا لطريقة برايل عند التعامل مع المكفوفين وضعاف البصر .

والجدير بالذكر ان البنك سبق وقام بتأسيس صندوق الإستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء» كأول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق احكام قانون سوق المال يستهدف استثمار الاموال ليوجه عائدها لصالح الأعمال التنموية بهدف تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية وقد انطلق الصندوق بمبلغ قدره 125 مليون جنيه، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح ، تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لصالح ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 70 مليون جنيه وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه كما يساهم بنك ناصر الإجتماعي المؤسس الرئيسى للصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا بدعم موارد الصندوق بمقدار 100 مليون جنيه تُموَل من صندوق «تحيا مصر»، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لذوي الإعاقة هذا بالإضافة إلى حرص البنك واهتمامه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للطفل اليتيم، وخاصة من ذوي الهمم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ولتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم من خلال فتح حسابات «ولادنا مستقبلنا» الخاص بحسابات الايتام بالتعاون مع الجمعية الشرعية ومع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وجمعية النور المحمدي حيث تم الإتفاق على فتــح دفاتر حسابات استثماريــــة للأطفــال بعوائد مميزة ولا يتم السحب منها إلا بعد بلوغهم سن الثامنه عشر عاما مما يكفل لهم كرامتهم ويحقق اعتمادهم على أنفسهم

المصرى اليوم

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