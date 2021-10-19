مصرع وإصابة ٨8 أشخاص في حادثين بشبين القناطر

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شهدت مدينة شبين القناطر حادثين بسبب السرعة والتخطي الخاطئ، وأسفر الحادثين عن مصرع شاب وإصابة 7 أشخاص آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد وقوع حادثين ووجود جثة ومصابين، وانتقلت قوة أمنية وتبين أن الحادث الأول وقع أثناء سير دراجة نارية قيادة «ح. ا. ح.»، ٢٤ سنة، خرجت أمامه عربة كارو فجأة فاصطدم بها ما أدى إلى وفاته.

وتبين أن الحادث الثاني أثناء سير سيارة أجرة ميكروباص انفجر الإطار الأيمن الخلفي لها وبسبب السرعة انقلبت السيارة ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.