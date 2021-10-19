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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي أعقب قمة ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع اليوم كان بمثابة فرصة طيبة لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية، لاسيما، في منطقة شرق المتوسط.

وشدد الرئيس السيسي على توافق الدول الثلاث على ضرورة إقامة الانتخابات الليبية في موعدها، وفق خارطة الطريق الليبية، وإخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.

من جهة أخرى تطرق الرئيسـ إلى ضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس «حل الدولتين».

وتابع بالقول بأن الثلاثي توافق على ضرورة التصدي للتنظيمات الإرهابية في سوريا.

وانطلقت القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في جولتها التاسعة بأثينا، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم توقيع اتفاق ثلاثي مع اليونان وقبرص في مجال الربط الكهربائي. وجاء ذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الثلاث دول التي انطلقت عام 2014.