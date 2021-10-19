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قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحفي أعقب قمة ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، اليوم الثلاثاء، إن مصر تستطيع القيام بدور محوري في ملف الطاقة الخاص بأوروبا

وأضاف، ميتسوتاكيس أن بلاده تحرص أن تكون مصر واليونان وقبرص مركزًا للطاقة في أوروبا، مؤكدًا أن لدي الثلاثي رؤى متوافقة حيال العديد من القضايا الإقليمية.

وتابع أن الوضع في ليبيا يؤثر على المنطقة ويجب إجراء الانتخابات في موعدها لتحقيق الاستقرار.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن: «مصر نموذج يحتذى به في مواجهة شبكات تدفق اللاجئين»يجب أن نشيد بالموقف المصري الهادئ في هذا الصدد».

وأضاف: «توافقنا مع اليونان وقبرص على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية بموعدها وخروج القوات الأجنبية».

وانطلقت القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في جولتها التاسعة بأثينا، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم توقيع اتفاق ثلاثي مع اليونان وقبرص في مجال الربط الكهربائي. وجاء ذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الثلاث دول التي انطلقت عام 2014.