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أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتطور النوعي الذي تمثل في التوقيع، اليوم الثلاثاء، على اتفاق ثلاثي مهم في مجال الربط الكهربائي، استكمالًا لما تم منذ أيامًا قلائل من إبرام اتفاقيتين ربط الشبكة الكهربائية في مصر مع كلًا من اليونان وقبرص على المستوى الثنائي.

قال السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، بحضور رئيس الوزراء اليوناني والرئيس القبرصي عقب القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، الثلاثاء: «وهو ما يعد خطوة تمهيدية تقربنا من الهدف المشترك الذي تطمح إليه دولنا الثلاث، ألا وهو الربط الكهربائي مستقبلًا مع بقية أرجاء القارة الأوروبية».

وشدد الرئيس على ما توليه مصر من اهتمام خاص بتعزيز التعاون بين اليونان وقبرص في مجالات الطاقة سواءً بشقها التقليدي أو ارتباطاً بمصادرها المتجددة.