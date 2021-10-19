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فصل طالب 15 يوما لتعديه بالضرب على معلم بقنا

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فصل طالب 15 يوما لتعديه بالضرب على معلم بقنا فصل طالب 15 يوما لتعديه بالضرب على معلم بقنا

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أعلنت الإدارة التعليمية بفرشوط التابعة لمحافظة قنا عن فصل طالب 15 يوما وإحالته للتحقيق بعد تعديه بالضرب على معلم داخل مدرسة إعدادية بالمركز.

وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا - صورة أرشيفية

وأضافت الإدارة التعليمية بفرشوط أنه تقرر تطبيق اللائحة بفصل الطالب 15 يوما، وإحالة الواقعة للشؤون القانونية، بعد تعديه بالضرب على معلم بمدرسة كوم البيجا الإعدادية.

وأوضحت الإدارة التعليمية، أن الواقعة تمثلت عندما شاهد المعلم طالبان يتشاجران داخل المدرسة، فحاول فض المشاجرة، فقام أحد الطلاب بالتعدي عليه بالضرب بشنطة المدرسة.

المصرى اليوم

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