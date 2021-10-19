حملات توعية للطلاب داخل مدارس المنيا لنشر ثقافة حقوق الإنسان

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تواصل وحدة حقوق الإنسان، التابعة لإدارة خدمة المواطنين، بمحافظة المنيا، تنفيذ فعاليات لحملات توعية الطلاب داخل المدارس بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتطبيق الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الانسان، والتي من محاورها الأساسية تعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان، تزامنا مع العام الدراسي الجديد 2021- 2022، بهدف تعزيز الشعور بالانتماء ورفع الحس الوطني لدى الطلاب.

تهدف حملات التوعية إلى نشر الوعي الثقافي لدى الطلاب في العديد من المجالات، بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف، ومديريتي التربية والتعليم، والصحة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث شملت الفعاليات، زيارة مدرسة الامل للصم وضعاف السمع بمدينة المنيا، بهدف رفع الوعي الثقافي بمخاطر تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأهمية التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، إلى جانب التوعية بضرورة المحافظة على المدارس ونظافتها، كما شملت الفعاليات تنفيذ مسرح للعرائس للتوعية بأهداف الحملة وأهمية الحفاظ على المياه.