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إصلاح عطل بخط طرد قطر 450 مللي بولي إيثيلين بشبين الكوم

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إصلاح عطل بخط طرد قطر 450 مللي بولي إيثيلين بشبين الكوم إصلاح عطل بخط طرد قطر 450 مللي بولي إيثيلين بشبين الكوم

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تابع الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أعمال إصلاح عطل بخط طرد محطة رفع رقم (7) قطر 450 مللي بولي ايثيلين بشارع محمود شاهين بالبر الشرقي بشبين الكوم، يرافقه المهندس حمد شبل رئيس قطاع التشغيل والصيانة والمهندس حمدي رمضان مدير عام تشغيل وصيانة محطات وشبكات الصرف الصحي والمهندس محمد أبوزيد رئيس فرع شبين الكوم.

وأضاف: تم الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية لسرعه إنهاء العطل، وكذلك تأمين المكان بواسطة مسؤول السلامة والصحة المهنية بالفرع وانتهى إصلاح العطل بالردم ورد الشيء لأصله.

وأوضح نجيب: تسعى الشركة إلى تحسين الخدمات التي تقدمها في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة، واهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية برفع كفاءة القطاع، وتأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى وإصلاح الأعطال في أسرع وقت لضمان استدامة الخدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء.

المصرى اليوم

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