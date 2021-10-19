لبلوغها سن التقاعد.. رئيس جامعة قناة السويس يكرم مدير عام الدراسات العليا والبحوث

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أعرب الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس عن فخره بالقيادات الإدارية داخل جامعة قناة السويس مؤكدا أن لدينا قيادات إستطاعت بمجهودها أن ترفع اسم الجامعة بكافة القطاعات مشيرا إلى ضرورة خلق صف ثانى من القيادات الادارية يحمل خبرات الاجيال السابقة.

جاء ذلك أثناء حضور سيادته لحفل تكريم السيدة منال الوكيل مديرعام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث اليوم الثلاثاء الموافق ١٩ أكتوبر بقاعة المؤتمرات بالجامعة بحضور الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة والمديرين العموم وجميع العاملين بالإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث ونقابة العاملين.

وتابع زكى مشيدا بدور السيدة منال الوكيل ودورها الفعال بإدارتها مواصفا ايها بالالتزام ،الهدوء،الصدق،الامانه خاصة مع طبيعه عمل إدارة الدراسات العليا الصعبة والتى تحتاج إلى قدرة عالية من التركز الشديد ثم قام الجامعة بتقديم شهادة تقدير لها لمجهوداتها خلال سنوات عملها الطويله بالجامعة.

ومن جانبها قامت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بتقديم شهادة تقدير للسيدة منال الوكيل مؤكده على أنها كانت دوما قياده ناجحه وفعاله داخل القطاع متمنيه لها مزيد من النجاح والتقدم في حياتها القادمه.

كما حرصت السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة على تقديم شهادة تقدير لمدير عام الدراسات العليا والبحوث بإسم العاملين بالجامعة.