أخبار عاجلة

سيناتور أمريكي: سيطرة الجيش السوداني على السلطة ستكون لها عواقبها على العلاقات مع واشنطن -
الخارجية الأمريكية: تعليق مساعدات السودان بقيمة 700 مليون دولار -
رئيس الوزراء يبحث التعاون مع وزير الاقتصاد الفرنسي في باريس -
قافلة بيطرية تعالج 330 رأسًا من الحيوانات بقرية «الشيخ مكرم» بسوهاج -
حسام حسن: كنت واثقًا من عدم الخسارة أمام سموحة -
«دفع فيها ثمن غالٍ من أرواح الشهداء».. المتحدث العسكري يعلق على إلغاء حالة الطواري -
صيانة شمندورات النشات السياحية للحفاظ علي الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر -
للمرة الأولى مرة منذ سنوات.. مصر تلغي حالة الطوارئ في البلاد -
"الغامدي": ممارسات وتلاعب يقوم بها البعض عند فحص المخدرات.. و"الجنائية" تكشفها -
بالفيديو.. مسن "ألباني": حججتُ عام 2002 وأمنيتي أن أكرر الحج نيابة عن زوجتي المتوفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لبلوغها سن التقاعد.. رئيس جامعة قناة السويس يكرم مدير عام الدراسات العليا والبحوث

Print
لبلوغها سن التقاعد.. رئيس جامعة قناة السويس يكرم مدير عام الدراسات العليا والبحوث لبلوغها سن التقاعد.. رئيس جامعة قناة السويس يكرم مدير عام الدراسات العليا والبحوث

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس عن فخره بالقيادات الإدارية داخل جامعة قناة السويس مؤكدا أن لدينا قيادات إستطاعت بمجهودها أن ترفع اسم الجامعة بكافة القطاعات مشيرا إلى ضرورة خلق صف ثانى من القيادات الادارية يحمل خبرات الاجيال السابقة.

جاء ذلك أثناء حضور سيادته لحفل تكريم السيدة منال الوكيل مديرعام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث اليوم الثلاثاء الموافق ١٩ أكتوبر بقاعة المؤتمرات بالجامعة بحضور الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والسيدة هدى فرج أمين عام الجامعة والمديرين العموم وجميع العاملين بالإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث ونقابة العاملين.

وتابع زكى مشيدا بدور السيدة منال الوكيل ودورها الفعال بإدارتها مواصفا ايها بالالتزام ،الهدوء،الصدق،الامانه خاصة مع طبيعه عمل إدارة الدراسات العليا الصعبة والتى تحتاج إلى قدرة عالية من التركز الشديد ثم قام الجامعة بتقديم شهادة تقدير لها لمجهوداتها خلال سنوات عملها الطويله بالجامعة.

ومن جانبها قامت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بتقديم شهادة تقدير للسيدة منال الوكيل مؤكده على أنها كانت دوما قياده ناجحه وفعاله داخل القطاع متمنيه لها مزيد من النجاح والتقدم في حياتها القادمه.

كما حرصت السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة على تقديم شهادة تقدير لمدير عام الدراسات العليا والبحوث بإسم العاملين بالجامعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سيناتور أمريكي: سيطرة الجيش السوداني على السلطة ستكون لها عواقبها على العلاقات مع واشنطن

سيناتور أمريكي: سيطرة الجيش السوداني على السلطة ستكون لها عواقبها على العلاقات مع واشنطن

الخارجية الأمريكية: تعليق مساعدات السودان بقيمة 700 مليون دولار

الخارجية الأمريكية: تعليق مساعدات السودان بقيمة 700 مليون دولار

رئيس الوزراء يبحث التعاون مع وزير الاقتصاد الفرنسي في باريس

رئيس الوزراء يبحث التعاون مع وزير الاقتصاد الفرنسي في باريس

قافلة بيطرية تعالج 330 رأسًا من الحيوانات بقرية «الشيخ مكرم» بسوهاج

قافلة بيطرية تعالج 330 رأسًا من الحيوانات بقرية «الشيخ مكرم» بسوهاج