كشف غموض العثور على جثة بمصرف الإسكندرية.. غرق أثناء محاولته سرقة «تروسيكل»

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من كشف غموض واقعة العثور على جثة مجهولة بأحد المصارف المائية غرب الاسكندرية، اذ تبين أن الجثة لشخص له معلومات جنائية كان يحاول سرقة «تروسيكل» برفقة ٣ متهمين آخرين إلا أن الأهالى طاردوهم فقفز إلى المصرف محاولا الهرب وتوفى.

فيما ألقى القبض على ٣ متهمين كانوا بصحبة المتوفى وأمر المستشار أحمد جمال رئيس نيابة العامرية أول بحبس المتهمين، وتشريح جثة المتوفى، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

البداية كان بلاغا تلقاه الللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية بالعثور على جثة مجهولة بمصرف في منطقة العامرية، فتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن المتوفى وبرفقته (3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم) كانوا يستقلون دراجة نارية «بدون لوحات معدنية» ملك المتوفـى، وتوجهوا لسرقة مركبة «تروسيكل» متوقفة بدائرة القسم.

وأضافت التحريات أنه حال شروعهم في سرقتها شاهدهم أحد الأشخاص فبادر بالاستغاثة بالأهالى وقام البعض بمطاردتهم، وعلى إثر ذلك قفز المتوفـى بأحد المصارف المائية محاولاً الهرب فغرق وجرفه التيار لمكان العثور على جثته وتمكن باقى المتهمين من الهروب باستخدام الدراجة النارية المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات، كما أضافوا بمشاهدتهم للمتوفى حال قيامه بالقفز بالمصرف المائى وعدم قيامهم بدفعه، وتم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المشار إليها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.