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بكين تقدم التعازي في وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول

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بكين تقدم التعازي في وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول بكين تقدم التعازي في وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول

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قدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، الثلاثاء، التعازي في وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول.

وحسب وكالة شينخوا، قال وانغ في بيان صحفي إن «باول كان دبلوماسيا محنكا. ونحن نعرب عن عميق التعازي في وفاته، كما نقدم المواساة الصادقة لعائلته».

وتوفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن بأول، الاثنين، بعد إصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 84 عاما. وأعلنت عائلة باول وفاته في بيان رسمي، مؤكدة أنها جاءت بعد معاناته من مضاعفات .

وكولن باول هو أول وزير خارجية أميركي أسود البشرة، ولعب دورا بارزا مع العديد من الإدارات الجمهورية في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية في السنوات الأخيرة من القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين.

وفي سياق أخر، طالب متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، الاثنين، الولايات المتحدة بالتخلي عن عقلية الحرب الباردة والعقلية الصفرية، والنظر إلى الصين وتنميتها من منظور موضوعي، وتشكيل فهم عميق لطبيعة العلاقات «الصينية-الأمريكية» متبادلة النفع، وتبني سياسات عقلانية وعملية تجاه الصين.

وأوضح المتحدث أن «المنافسة موجودة في بعض المجالات، مثل التجارة، لكن ينبغي ألا تستخدم لتحديد الصورة العامة للعلاقات الصينية-الأمريكية». وقال «يتعين على الجانب الأمريكي تعزيز الحوار والتواصل مع الصين، وتعميق التعاون متبادل النفع، ومعالجة الخلافات بشكل صحيح، وسلوك طريق الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين».

المصرى اليوم

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