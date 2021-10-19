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صبري السماك بعد الهجوم على «ريش» بـ«الجونة»: «سيبو المشنوق يتطوح»

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صبري السماك بعد الهجوم على «ريش» بـ«الجونة»: «سيبو المشنوق يتطوح» صبري السماك بعد الهجوم على «ريش» بـ«الجونة»: «سيبو المشنوق يتطوح»

قال المنتج الفني صبري السماك إن ما يحدث من هجوم على فيس «ريش» من قبل جيل ما بعد اسماعيلية رايح جاي«ليس بالغريب، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر دفاع عن طريقة انتاج أفلام بلا نجم وشباك.

وأضاف «السماك» عبر «فيس بوك»: «هيصة اللي حاصلة على فيلم ريش من جيل سينما ما بعد اسماعيلية رايح جاي ليست بالغريبة فهم يدافعون عن وجودهم لان طريقة انتاج افلام بلا نجم شباك ويأخذ جوايز تضع التوزيع وطريقة الانتاج وشروط الكفيل في مأزق لذا وجب التشوية والتبليغ ولو وصل الامر إلى المنع البدني سيحدث حفاظاً على منجزاتهم أو ما تبقى لهم من حظوظ عمل مستقبلية أو اجيالهم التي تفرخت على ايديهم».

وتابع: «اعذرو الناس في حربها للدفاع عن مصالحها ومصالح اللي مشغلينها عشان بعد شوية هنلاقي حكشة ونوسة ماشيين جنب ياسمين صبري. وهما ليهم افلام في المهرجان وهي مجرد ضيفة وردة حلوة في عروة المهرجان وكاتبين على التوك توك اللي داخلين بيه، الجونة رايح جاي، ومن باب الرحمة سيبو المشنوق يتطوح«.

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