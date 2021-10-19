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سعد هنداوي رئيسًا لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

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سعد هنداوي رئيسًا لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي سعد هنداوي رئيسًا لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

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أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم قرارا بتولي المخرج «سعد هنداوي» رئاسة الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

جاء ذلك بناء على ترشيح السيناريست «زينب عزيز» رئيس المركز القومي للسينما للدكتورة إيناس عبدالدايم لتولي سعد هنداوي هذا المنصب.

من جانبها توجهت زينب عزيز بالشكر للناقد السينمائي «عصام زكريا» لما حققه من إنجازات طوال فترة رئاسته للمهرجان.

كما أضافت زينب عزيز أن ترشيحها للمخرج سعد هنداوي جاء بناء على تاريخه الطويل في البرمجة للمهرجانات السينمائية الكبيرة، حيت تولى عدة مناصب منها تأسيس مسابقة سينما الغد بمهرجان القاهرة السينمائي تحت رئاسة الناقد السينمائى الراحل «سمير فريد» وأدارها بنجاح لافت على مدار 3 دورات حتى أصبح هناك جمهور للفيلم القصير وأصبح ركنا أساسيا داخل مسابقات المهرجانات الدولية بمصر.

وأضافت «عزيز» أن اختيارها لسعد هنداوي جاء أيضا لخبرته الكبيرة في العمل بعدد من المهرجانات الدولية الكبيرة منها «مهرجان كليرمون فيران بفرنسا ولوكارنو بسويسرا ومهرجان دبي بدولة الإمارات» مما يجعله محل ثقة لتولي رئاسة المهرجان، وبذلك نستطيع أن نبني على نجاحات الدورات السابقة بضخ دماء جديدة لنكمل ما بدأه السابقون وليرتفع سقف الطموحات وبذلك يستطيع مهرجان الإسماعيلية الدولي الاحتفاظ بمكانته التي تليق بتاريخه العريق.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية، ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته عام 1991.

المصرى اليوم

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