رئيس جامعة أسوان يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكلية الطب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بالعام الأكاديمى 2022/2021، وذلك بحضور الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب، والدكتور مصطفى آدم الطيرى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف معبدالمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان .

وأكد الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة خلال كلمته على مكانة جامعة أسوان العلمية والبحثية التي تبؤتها بين جامعات العالم والعمل على الاجتهاد خلال انتظام العملية التعليمية مع الالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الطلاب والتشديد على الحصول على لقاح كورونا للجميع العاملين بالجامعة.

كما رحب بطلاب الكلية الجدد والقدامى للعام الأكاديمى 2022/2021، مؤكدا على أن إدارة الجامعة تعمل على تسخير كافة إمكانياتها في خدمة الطلاب والعمل على إنجاح العملية التعليمية.

وحث الدكتور محمد ذكي الدهشورى عميد كلية الطب خلال كلمته الطلاب على بذل المجهود اللائق لتخريجهم أطباء أكفاء، وكذلك تشجيعهم على تلقى لقاح الكورونا.