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تواصل فعاليات العمل بمبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية بجنوب سيناء

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تواصل فعاليات العمل بمبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية بجنوب سيناء تواصل فعاليات العمل بمبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية بجنوب سيناء

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أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة جنوب سيناء، عن تواصل فعاليات العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح ، للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد 2022-2021، في إطار حرص الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تستهدف الكشف عن جميع الأطفال من الصف الأول حتى الصف السادس الابتدائي بجميع مدارس المحافظة سواء مصريين أو غير مصريين، بجميع المدارس بحضر وقرى ووديان المحافظة.

من جهتها، أوضحت الدكتورة أمانى عزت، مدير الرعاية الاساسية ، ومسؤولة المبادرات الرئاسية بالمديرية، بأنه يتم خلال المبادرة الكشف عن الأنيميا من خلال أخذ نقطة دم و القيام بوضعها على كاشف يحدد وجود الانيميا لدي الطفل من عدمها، وأيضا الكشف عن سمنة الأطفال من خلال قياس وزن و قياس طول الطفل و قياس كتلة الجسم و المقارنة الي القياس في المعدلات الطبيعية لعمر الطفل على المنحنيات الخاصة بالنمو ، والكشف عن التقزم (قصر القامة) من خلال قياس طول الطفل و مقارنته مع معدلات النمو الطبيعية الخاصة بعمر الطفل على منحنيات النمو.

المصرى اليوم

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