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رئيس جامعة قناة السويس يتسلم جائزة أفضل برامج التعاون الثلاثي على مستوى الجمهورية

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رئيس جامعة قناة السويس يتسلم جائزة أفضل برامج التعاون الثلاثي على مستوى الجمهورية رئيس جامعة قناة السويس يتسلم جائزة أفضل برامج التعاون الثلاثي على مستوى الجمهورية

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أعرب الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس عن سعادته البالغة بحصول الجامعة على جائزة أفضل برامج التعاون الثلاثى على مستوى الجمهورية بمناسبة مرور ٢٥ عاماً على التعاون الثلاثي بين الجامعة والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وهيئة التعاون الدولى اليابانية (جيكا).

جاء ذلك أثناء حفل توقيع شهادة التسليم وتسلم جائزة CR اليوم الثلاثاء الموافق ١٩ أكتوبر بقاعة الإجتماعات الكبرى بالجامعة بإشراف عام الدكتوره ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

بحضور وفد رفيع المستوى يضم السفير نوكى ماساكى سفير دولة اليابان بالقاهرة ،السيد السفير محمد خليل امين عام الوكاله المصريه، السيد أمورا ياشيفومى الممثل الرئيسى لهيئة التعاون الدولى اليابانية ( جيكا) والسيدة هالة شكرى مدير البرامج بهيئة التعاون الدولى اليابانية.

ومن جامعة قناه السويس حضر الدكتور أحمد السقا عميد كليه الطب ،والدكتور عادل حسن مدير عام المستشفى الجامعي ،الدكتورة فاديه مصطفى عطيه رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، الدكتور طارق القماش رئيس قسم الأشعه.

كما تم تكريم فريق العمل ببرنامج التعاون الثلاثى الدكتوره سهى عز الدين يونس مدير البرنامج الثلاثى ،الدكتور عمر فتحى مساعد مدير برنامج التعاون الثلاثى وعصام الدين شوقى خليل ،الأستاذ حسن عبدالرحمن بركات ،اميمه أحمد، والاستاذ محمود سعيد عبدالفتاح، ونهله مصطفى كامل، المهندسه جنال عبدالحميد ،وخالد فوزى عطيه.

المصرى اليوم

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