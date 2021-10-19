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موعد مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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موعد مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة موعد مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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بكوكبة نجومه السحرية، يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء نظيره لايبزيج الألماني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتأتي المباراة بين باريس سان جيرمان ولايبزيج ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2021/2022.

ويحتل باريس سان جيرمان بعد أول جولتين قمة المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره كلوب بروج البلجيكي فيما يأتي مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثالث وله 3 نقاط.

ويلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره كلوب بروج البلجيكي اليوم أيضاً، في مواجهة يبحث فيها بطل إنجلترا عن الفوز دون غيره.

وستكون آمال جماهير باريس معلقة على الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي فيما يغيب صلع الهجوم الثالث البرازيلي نيمار للإصابة.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 19 بتوقيت جرينتش العالمي.

ملعب مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا على ملعب «حديقة الأمراء» في العاصمة الفرنسية باريس.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

سيتم نقل مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا عبر قناة: بي إن سبورتس 2 أتش دي بريميوم beIN Sports 2 HD Premium.

المصرى اليوم

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