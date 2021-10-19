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"صحة حائل" تنفذ 4689 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

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"صحة حائل" تنفذ 4689 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية "صحة حائل" تنفذ 4689 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
جاءت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف متابعة جميع التدابير الوقائية

نفّذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلةً في إدارة الصحة العامة خلال شهر سبتمبر الماضي 4689 جولة تفتيشية؛ وذلك بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار .

وقالت "صحة حائل": الجولات الرقابية تضمّنت ‏52 جولة لمكافحة العدوى و12 جولة إشرافية على المنافذ و‏30 جولة تخص الصحة المدرسية و21 جولة للحماية من الإشعاع، بمشاركة الجهات الحكومية بـ36 جولة.


وأكدت استمرار جولاتها الميدانية ومتابعة الالتزام الكامل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطبيق جميع التدابير الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة والالتزام بتنفيذها.

كما تلقت عشر بلاغات عن التسمم الكيميائي و14 بلاغاً يخص الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تنفيذ ثماني ‏دورات ‏تدريبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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