تكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتغيير الكشافات وإصلاح الخلايا الكهربائية برأس غارب

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كلف اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، قسم الكهرباء، بتكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة والمرور اليومى ورصد جميع الاعطال بأعمدة الإنارة بجميع شوارع المدينة وحصر الكشافات التالفة والكابلات المكشوفة وتقديم خدمة آمنة حفاظا على المواطنين وخاصة الاطفال وكبار السن.

وأضاف أنه جارى يوميا رصد شكاوى المواطنين على صفحة الوحدة المحلية والعمل على إصلاحها على الفور، مشيرا إلى أنه تم اليوم تنفيذ أعمال صيانة أعمدة الكهرباء وتغيير الكشافات التالفه وتغطية الكابلات وإصلاح الخلايا الكهربائية وتأمين وإغلاق الابواب بأعمدة الإنارة بمناطق ( المعاشات القديمة – المخازن – شارع الشرطة العسكرية).