الكويت.. عودة رصّ الصفوف في المساجد وفتح رحلات الطيران

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لا كمامة في الأماكن المفتوحة

وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه أمس على عودة الصلاة في المساجد بتقارب الصفوف مع الالتزام بالاشتراطات الصحية كافة.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر مطلعة أن المجلس وافق أيضاً على عقد الندوات والسماح بإقامة حفلات الأعراس وفق الاشتراطات المطبقة.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس استعرض توصيات اللجنة العليا لطوارئ كورونا، ومن بينها الموافقة على فتح المطار لكل رحلات الطيران، ومنح التأشيرات لجميع الدول.

وأفادت المصادر أن المجلس وافق على السماح بعدم ارتداء الكمام في الأماكن المفتوحة، مشددة على أن القرارات كافة مرتبطة بضرورة الالتزام في تطبيق الاشتراطات الصحية.